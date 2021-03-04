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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Кабмин выделил почти 1,5 млрд грн медикам, которые занимаются Covid-вакцинацией

Кабинет министров поддержал инициативу Министерства здравоохранения о выделении дополнительных средств на вакцинацию населения от коронавируса.

Кабмин выделил почти 1,5 млрд грн медикам, которые занимаются Covid-вакцинацией

Об этом во время брифинга сообщила заместитель главы Минздрава Светлана Шаталова.

— 1 млрд 482 млн грн было выделено для оплаты медицинских услуг врачам, задействованных в мероприятиях по борьбе с Covid-19, в частности тех, которые касаются вакцинации. Еще 341 млн грн выделили лабораторным подразделениям Минздрава, которые занимаются тестированием больных коронавирусом. То есть общая сумма средств составляет 1 млрд 823 млн грн, — отметила она.

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По словам Светланы Шаталовой, эти средства были заложены через специальный фонд, который был создан на базе остатков Фонда для борьбы с Covid-19.

Выплаты семьям умерших от Covid-19

В феврале этого года Фонд социального страхования выплатил более 1,5 млн грн трем семьям медицинских работников, которые умерли из-за коронавируса.

В целом государственную помощь получили семьи 44 медработников, умерших вследствие Covid-19.

Фото: Pexels

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