В Закарпатской и Винницкой областях сейчас напряженная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости Covid-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, в красной зоне находятся три области — Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая.

– Также есть напряженная ситуация в Закарпатской и Винницкой области, – отметил министр.

Карантинные зоны в Украине обновили 4 марта. Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области — в красной, девять — в оранжевой.

Киев и остальные области оказались в желтой зоне адаптивного карантина.

Самые жесткие ограничения действуют в регионах, попавших в красную зону карантина. Здесь запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов в школах и непродовольственных рынков и магазинов.

Подробнее о зонах карантина в Украине читайте в материале Фактов ICTV.