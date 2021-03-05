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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Дві області на межі входження до червоної карантинної зони

У Закарпатській та Вінницькій областях наразі напружена епідеміологічна ситуація щодо захворюваності Covid-19.

карантин в Україні

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, у червоній зоні знаходяться три області – Івано-Франківська, Житомирська і Чернівецька.

– Також є напружена ситуація у Закарпатській і Вінницькій області, – зазначив міністр.

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Карантинні зони в Україні оновили 4 березня. Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька області – у червоній, дев’ять – у помаранчевій.

Київ і решта областей опинилися у жовтій зоні адаптивного карантину.

Найжорсткіші обмеження діють в регіонах, які потрапили до червоної зони карантину. Тут заборонена робота закладів громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, закладів освіти, крім дитячих садочків та початкових класів у школах і непродовольчих ринків і магазинів.

Детальніше про зони карантину в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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