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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Нацкомиссия предварительно одобрила решение о годовом тарифе на газ с 1 мая

Поставщики должны предлагать бытовым потребителям базовый годовой пакет с ценами на газ по фиксированной цене с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года.

Нацкомиссия предварительно одобрила решение о годовом тарифе на газ с 1 мая

Соответствующее решение во время заседания предварительно одобрила Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

— Годовой продукт мы будем вводить. Об этом уже неоднократно заявляли и правительство, и президент. Сегодня предварительное одобрение. Всех приглашаем к обсуждению, чтобы с 1 мая его ввести. Поскольку это правильная вещь, которая позволит защитить потребителей, — отметил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Также по словам Валерия Тарасюка, годовая цена на газ позволит гарантировать населению стабильную стоимость. В то же время потребитель сохранит за собой свободу выбора поставщика.

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Кроме того, у потребителей будет возможность покупать на выбор другие виды пакетов поставщика — подекадные, помесячные или поквартальные.

На днях Нацкомиссия обнародовала проект решения, которое предусматривает, что годовой тариф на газ может начать действовать с 1 мая.

Также, согласно документу, все поставщики газа будут обязаны до 25 апреля сообщить потребителям цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах.

Фото: Pixabay

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