Нафтогаз в марте должен продавать газ оптом по фиксированной цене — поручение Кабмина

Нафтогаз в марте должен обеспечить оптовую продажу газа по фиксированной цене для населения и теплокомунэнерго до конца апреля 2022 года.

Соответствующее поручение во время заседания дал Кабмин Министерству экономики как акционеру Нафтогаза Украины.

Поэтому теперь министерство должно в однодневный срок подготовить проект, который предусматривает, что Укргазвыдобування в марте 2021 года будет продавать газ поставщикам и производителям тепловой энергии для нужд потребителей коммунальных услуг, в частности ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене с 1 апреля 2021 до 30 апреля 2022 года.

В то же время на рассмотрении в Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сейчас находится проект решения о годовом тарифе на газ.

Если регулятор примет соответствующее постановление, то годовая цена на газ для украинцев может начать действовать с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года. Это означает, что все поставщики будут обязаны до 25 апреля сообщить потребителям цену на природный газ, которая будет действовать в течение года.

Рассмотрение документа запланировано на 5 марта.