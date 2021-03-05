Стало известно, какие регионы в Украине могут в ближайшее время попасть в красную зону карантина. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телепрограммы Право на власть.

По его словам, напряженная ситуация сейчас сложилась на Закарпатье. Загруженность коек в области составляет 65%. Динамика заболеваемости свидетельствует о том, что в ближайшее время Закарпатская область перейдет в красный уровень эпидемической опасности.

Кроме того, беспокойство вызывают еще три области — Винницкая, Львовская и Николаевская.

Обновление карантинных зон в Украине

4 марта в Украине обновили карантинное зонирование. Отныне к красному уровню эпидопасности относится три области — Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая.

Количество регионов в оранжевой зоне увеличилось. В частности туда вошли Львовщина, Винниччина и Николаевщина.

Киев — в желтой зоне карантина. Подробнее, как поменялись зоны карантина в Украине читайте в материале Фактов ICTV.