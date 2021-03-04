В Украине зафиксировано 126 случаев побочных реакций после вакцинации. Один человек попал в больницу. Об этом сообщил Михаил Радуцкий — председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации.
Он подчеркнул, что на нежелательные побочные действия пожаловались лишь чуть более 1% от всех вакцинированных.
Наибольшее количество прививок за последние сутки провели мобильные бригады в Днепропетровской области. Меньше всего — на Закарпатье.
Сколько людей привито от коронавируса
По состоянию на утро 4 марта в Украине 9 568 человек вакцинировались от Covid-19. За последние сутки было проведено 2 680 прививок.
Вакцинация граждан стартовала 24 февраля. На первом этапе иммунизируют медицинских работников и военных.
Сейчас лидером по количеству прививок за весь период является Донецкая область. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: Михаил Радуцкий