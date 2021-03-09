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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

В Україні запрацює Центр протидії дезінформації – Зеленський

Найближчим часом в Україні запрацює Центр протидії дезінформації.

В Україні запрацює Центр протидії дезінформації – Зеленський

Про це під час Всеукраїнського форуму Ukraine 30 заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що новий інститут у перспективі зможе стати надійним центром протидії фейкам в інформаційних конфліктах.

– Я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії фейкам, – зазначив Володимир Зеленський.

Допомога ЄС у боротьбі з фейками

У лютому Європейський Союз розпочав проекти щодо боротьби з дезінформацією в Україні. Попередня вартість їхнього проведення сягає €2 млн.

За словами заступника голови представництва Євросоюзу в Україні Ремі Дюфло, дезінформація є згубною для будь-якого суспільства, оскільки може використовуватися як форма впливу на демократичні інституції.

В межах першого проекту експерти вивчатимуть імідж України в окремих країнах, а другого – досліджувати, як формуються погляди в районах на схід від контактної лінії.

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