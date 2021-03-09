В Україні запрацює Центр протидії дезінформації – Зеленський

Найближчим часом в Україні запрацює Центр протидії дезінформації.
Про це під час Всеукраїнського форуму Ukraine 30 заявив Володимир Зеленський.
Він зазначив, що новий інститут у перспективі зможе стати надійним центром протидії фейкам в інформаційних конфліктах.
– Я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії фейкам, – зазначив Володимир Зеленський.
Допомога ЄС у боротьбі з фейками
У лютому Європейський Союз розпочав проекти щодо боротьби з дезінформацією в Україні. Попередня вартість їхнього проведення сягає €2 млн.
За словами заступника голови представництва Євросоюзу в Україні Ремі Дюфло, дезінформація є згубною для будь-якого суспільства, оскільки може використовуватися як форма впливу на демократичні інституції.
В межах першого проекту експерти вивчатимуть імідж України в окремих країнах, а другого – досліджувати, як формуються погляди в районах на схід від контактної лінії.