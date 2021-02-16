ЕС начинает проекты по борьбе с фейками в Украине на €2 млн

Европейский Союз в 2021 году планирует начать два проекта по противодействию дезинформации в Украине на €2 млн.

Об этом заявил заместитель главы представительства Евросоюза в Украине Реми Дюфло на международном онлайн-семинаре Противодействие дезинформации: европейские подходы и стандарты.

По его словам, в рамках первого проекта будут изучать имидж Украины в отдельных странах, а второго — исследовать, как формируются взгляды в районах к востоку от контактной линии. Также он добавил, что дезинформация является губительной для любого общества, поскольку может использоваться как форма воздействия на демократические институты.

— Европейский Союз поддерживает Украину в ее борьбу с дезинформацией. Мы будем продолжать это делать, — сказал Дюфло.

Кроме того, заместитель главы представительства ЕС сообщил, что сейчас речь идет о необходимости усиления ответа на кибератаки, а также повышении уровня медиаграмотности.

Дюфло также добавил, что, кроме этого, Евросоюз также планирует под конец 2021 года начать проект с целью поддержки противодействия дезинформации на местном уровне.

Санкции против телеканалов

Вечером 2 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против телеканалов 112 Украина, ZIK и Newsone.

Этим телеканалам запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, они должны прекратить предоставление любых услуг, касающихся телекоммуникационной сферы. Кроме того, в санкциях речь идет о блокировании активов телеканалов и предотвращения вывода капиталов за границу.