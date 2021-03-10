В феврале стоимость отопления в жилых домах Киева выросла в среднем на 2 грн за 1 кв. м.

Это произошло потому, что среднемесячная температура в феврале по сравнению с январем снизилась на 2,2°C. Поэтому столичные многоэтажки потребили на 6% больше тепла, чем в январе.

Поскольку объемы потребления тепла зданиями зависят прежде всего от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя, а также от энергоэффективности дома.

Поэтому стоимость отопления 1 кв. м в домах, оборудованных счетчиками, при неизменном тарифе 1654,41 грн/1Гкал составляет в среднем 35 грн/кв. м, в январе она была на уровне 33 грн/кв. м.

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В Киевтеплоэнерго объяснили: если многоквартирный дом в Голосеевском районе в январе потребил 104,09 Гкал, то в феврале — 111,49 Гкал. Соответственно, потребление тепла квартирой с отапливаемой площадью 56,1 кв. м в январе составил 1,1407 Гкал, а в феврале — 1,2208 Гкал.

Хотя сам тариф остается неизменным, жители такой квартиры в феврале оплатят на 132 грн больше (2019 грн против 1887 грн в январе).

В Украине объем потребленного тепла насчитывают тремя способами. Они зависят от того, есть ли у вас счетчик и какой он — индивидуальный или домовой.

Как формируется тариф и как рассчитать стоимость отопления — читайте в нашем материале.

Источник: Киевтеплоэнерго