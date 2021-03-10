У лютому вартість опалення в житлових будинках Києва зросла в середньому на 2 грн за 1 кв. м.

Це сталося через те, що середньомісячна температура у лютому порівняно з січнем знизилась на 2,2°C. Тому столичні багатоповерхівки спожили на 6% більше тепла, ніж в січні.

Оскільки обсяги споживання тепла будинками залежать передусім від температури зовнішнього повітря, відповідно до якої регулюється температура теплоносія, а також від енергоефективності будинку.

Тому вартість опалення 1 кв. м у будинках, обладнаних лічильниками, при незмінному тарифі 1654,41 грн/1Гкал становить в середньому 35 грн/кв. м, у січні вона була на рівні 33 грн/кв. м.

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У Київтеплоенерго пояснили: якщо багатоквартирний будинок у Голосіївському районі у січні спожив 104,09 Гкал, то в лютому — 111,49 Гкал. Відповідно, споживання тепла квартирою з опалювальною площею 56,1 кв. м у січні становило 1,1407 Гкал, а в лютому — 1,2208 Гкал.

Хоча сам тариф залишається незмінним, мешканці такої квартири у лютому сплатять на 132 грн більше (2 019 грн проти 1 887 грн у січні).

В Україні обсяг спожитого тепла нараховують трьома способами. вони залежать від того, чи є у вас лічильник і який він – індивідуальний чи будинковий.

Як формується тариф і як розрахувати вартість опалення – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Київтеплоенерго