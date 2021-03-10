Кирилл Шевченко: Нацбанк сосредоточится на увеличении инвестиций, положительно влияющих на климат

Национальный банк Украины разработает ряд документов и инструментов для внедрения современных и передовых подходов к сохранению экологии и окружающей среды.

Об этом написал в своей колонке глава НБУ Кирилл Шевченко.

В частности, он отметил, что лично верит в философию Greenpeace, которая заключается в том, чтобы вместе менять мир и привлекать все возможные инструменты для реализации устойчивого развития.

Так, Нацбанк в начале года присоединился к Сети устойчивого банкинга (SBN) и планирует в ближайшее время разработать Стратегию и политику в отношении устойчивого финансирования в Украине.

Она станет ключевым документом, описывающим миссию и цели устойчивого развития украинской финансовой системы. Также планируется введение современной оценки социальных и экологических рисков в банках и системы мер по их уменьшению.

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Кроме того, НБУ планирует имплементировать критерии экологической, социальной и управленческой устойчивости (так называемые принципы ESG) в банковской деятельности, чтобы банки и участники рынка капитала использовали надлежащую практику управления рисками ESG.

— Еще одним шагом станет разработка требований к раскрытию банками информации по принципам ESG для инвесторов и других заинтересованных сторон, — отметил Шевченко.

По его словам, Нацбанк уже приложил большие усилия для реализации так называемого проекта paperless — то есть перевода документов в цифровой формат.

Глава НБУ отметил, что в планах на будущее — перевод всей финансовой системы, вместе с коммерческими банками, на цифровые носители, что позволит не только уменьшить использование бумаги, но и ускорит все процессы в финансовом секторе.