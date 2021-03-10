Кирило Шевченко: Нацбанк зосередиться на збільшенні інвестицій, що позитивно впливають на клімат

Національний банк України розробить низку документів та інструментів для впровадження сучасних і передових підходів до збереження екології і навколишнього середовища.

Про це написав у своїй колонці глава НБУ Кирило Шевченко.

Зокрема, він зазначив, що особисто вірить в філософію Greenpeace, яка полягає у тому, щоб разом змінювати світ і залучати всі можливі інструменти для реалізації сталого розвитку.

Так, Нацбанк на початку року приєднався до Мережі сталого банкінгу (SBN) і планує найближчим часом розробити Стратегію і політику щодо сталого фінансування в Україні.

Вона стане ключовим документом, що описує місію і цілі сталого розвитку української фінансової системи. Також планується введення сучасної оцінки соціальних і екологічних ризиків в банках і системи заходів щодо їх зменшення.

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Крім того, НБУ планує імплементувати критерії екологічної, соціальної та управлінської стійкості (так звані принципи ESG) в банківську діяльність, щоб банки і учасники ринку капіталу використовували належну практику управління ризиками ESG.

– Ще одним кроком стане розроблення вимог до розкриття банками інформації за принципам ESG для інвесторів та інших зацікавлених сторін, – зазначив Шевченко.

За його словами, Нацбанк вже доклав великих зусиль для реалізації так званого проекту paperless – тобто переведення документів в цифровий формат.

Глава НБУ зазначив, що у планах на майбутнє – переведення всієї фінансової системи, разом з комерційними банками, на цифрові носії, що дозволить не тільки зменшити використання паперу, але і прискорить всі процеси у фінансовому секторі.