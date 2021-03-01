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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

НБУ обновил перечень системно важных банков

Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков. Их количество по сравнению с 2020 годом уменьшилось на одну организацию — в список не попал Кредобанк.

НБУ обновил перечень системно важных банков

В обновленный перечень системно важных банков входят:

  • А-Банк;
  • Альфа-Банк;
  • ОТП банк;
  • Ощадбанк;
  • Пивденний;
  • Приватбанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • ТАСкомбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Универсал банк.

Для этих организаций определили повышенные требования, которые будут обеспечивать их устойчивость. Так, дополнительно для них предусмотрено буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков.

Он составит: 1% для А-Банка, Альфа Банка, ОТП Банка, Банка Пивденний, ПУМБа, Райффайзен Банка Аваль, ТАС Банка, УкрСиббанка и Универсал Банка, 1,5% — для Сбербанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка и 2% — для ПриватБанка.

Также эти банки обязаны разрабатывать планы восстановления деятельности согласно требованиям НБУ. Такие планы быстро стабилизируют работу системно важных учреждений в условиях кризиса.

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Кроме этого, системные банки будут выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента — не более 20%.

Банк должен соблюдать усиленные требования в течение 12 месяцев после потери статуса системной важности.

Ипотека под 7% в Украине

27 января 2021 года правительство приняло постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Доступную ипотеку под 7% можно будет получить в семи украинских банках: Приватбанк, Ощадбанк, Глобус, Мегабанк, ОТП Банк, Кредобанк.

Работать программа будет по принципу займов для бизнеса 5-7-9. Часть процентной ставки, которая будет выше 7%, банку возместит государство.

Источник: НБУ

Фото: НБУ

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