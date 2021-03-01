НБУ обновил перечень системно важных банков

Национальный банк Украины обновил перечень системно важных банков. Их количество по сравнению с 2020 годом уменьшилось на одну организацию — в список не попал Кредобанк.

В обновленный перечень системно важных банков входят:

А-Банк;

Альфа-Банк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Пивденний;

Приватбанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

ТАСкомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

УкрСиббанк;

Универсал банк.

Для этих организаций определили повышенные требования, которые будут обеспечивать их устойчивость. Так, дополнительно для них предусмотрено буфер системной важности, который зависит от уровня системной значимости банков.

Он составит: 1% для А-Банка, Альфа Банка, ОТП Банка, Банка Пивденний, ПУМБа, Райффайзен Банка Аваль, ТАС Банка, УкрСиббанка и Универсал Банка, 1,5% — для Сбербанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка и 2% — для ПриватБанка.

Также эти банки обязаны разрабатывать планы восстановления деятельности согласно требованиям НБУ. Такие планы быстро стабилизируют работу системно важных учреждений в условиях кризиса.

Кроме этого, системные банки будут выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента — не более 20%.

Банк должен соблюдать усиленные требования в течение 12 месяцев после потери статуса системной важности.

Ипотека под 7% в Украине

27 января 2021 года правительство приняло постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов.

Доступную ипотеку под 7% можно будет получить в семи украинских банках: Приватбанк, Ощадбанк, Глобус, Мегабанк, ОТП Банк, Кредобанк.

Работать программа будет по принципу займов для бизнеса 5-7-9. Часть процентной ставки, которая будет выше 7%, банку возместит государство.