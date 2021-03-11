В Донецкой области нашли российский беспилотник — ФОТО

В Донецкой области военные инженерной разведки нашли российский разведывательный беспилотник.

На аккумуляторе беспилотника была обнаружена наклейка с надписью ФСБ РФ 704, что еще раз доказывает причастность России к войне на Донбассе.

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Данный летательный аппарат использовался врагом для сбора информации о ВСУ.

По предварительной информации Офиса генпрокурора, аппарат был изготовлен российским производителем ZALA AERO.

Беспилотник добавили к материалам уголовного производства по факту захвата заложников, совершения террористического акта, привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности и нарушения законов и обычаев войны в качестве вещественного доказательства.

Жертвы на Донбассе

В период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 в результате подрыва на минах и других взрывоопасных предметах погибли восемь гражданских лиц, 28 получили ранения, еще трое пострадали в результате боевых действий, а двое — в ДТП.

Об этом доложила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер и добавила, что комиссия по правам человека обеспокоена большим количеством жертв среди мирного населения.