У Донецькій області знайшли російський безпілотник – ФОТО

У Донецькій області військові інженерної розвідки знайшли російський розвідувальний безпілотник.

На акумуляторі безпілотника було виявлено наліпку з написом ФСБ РФ 704, що вкотре доводить причетність Росії до війни на Донбасі.

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Цей літальний апарат використовувався ворогом для збору інформації про ЗСУ.

За попередньою інформацією Офісу генпрокурора, апарат був виготовлений російським виробником ZALA AERO.

Безпілотник додали до матеріалів кримінального провадження за фактом захоплення заручників, вчинення терористичного акту, притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності та порушення законів та звичаїв війни у якості речового доказу.

Жертви на Донбасі

В період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року внаслідок підриву на мінах та інших вибухонебезпечних предметах загинули вісім цивільних осіб, 28 отримали поранення, ще троє постраждали внаслідок бойових дій, а двоє — в ДТП.

Про це доповіла голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер та додала, що комісія з прав людини стурбована великою кількістю жертв з-поміж мирного населення.