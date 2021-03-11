В ООН занепокоєні кількістю жертв на Донбасі серед мирного населення

На Донбасі за період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року внаслідок підриву на мінах та від інших вибухонебезпечних предметів загинули вісім цивільних осіб, 28 отримали поранення, ще троє осіб постраждали внаслідок бойових дій, а двоє — в ДТП.

Про це розповіла голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

За її словами, Всеукраїнська комісія з прав людини стурбована великою кількістю жертв серед цивільного населення, зокрема дітей, які виникають через вибухи мін та вибухонебезпечних пережитків війни.

– За звітний період вісім людей загинули і ще 28 отримали поранення, дві інші цивільні, зокрема дівчинка, отримали поранення в результаті ДТП з військовим автомобілем, – зазначила Богнер.

Також голова Моніторингової місії ООН повідомила, що за зазначений період ще три цивільні особи зазнали поранень внаслідок активних бойових дій.

Ситуація на Донбасі

10 березня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 125 порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу.

У Донецькій області СММ виявила 105 порушень з боку російських збройних формувань, зокрема 83 вибухи невизначеного походження. Більшість порушень режиму припинення вогню відбулися у північному напрямку від Широкіно.

У Луганській області було зафіксовано 20 порушень.