Як повернутися з Ізраїлю в Україну – список рейсів МАУ

Попри карантинні обмеження, що діють в аеропорту Бен Гуріон в Тель-Авіві, Ізраїль дозволив здійснення авіарейсів до Києва.

Про це повідомило Посольство України в Ізраїлі.

Згідно з рішенням уряду, обмеження в аеропорту Бен Гуріон діятимуть до 20 березня.

– За результатами вжитих посольством заходів, ізраїльською стороною було включено м. Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси. Таким чином, громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських авіаперевізників для того, щоб повернутися додому, – зазначили у посольстві.

Нині вилетіти з аеропорту Бен Гуріон до Києва можна нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir.

Розклад рейсів компанії МАУ Київ – Тель-Авів – Київ:







Як повернутися з Ізраїлю в Україну – вимоги та список рейсів МАУ / 2 фотографии

Як потрапити на рейс та що зробити перед вильотом:

Придбати квиток. За 24 години до вильоту пасажири мають подати онлайн-декларацію про стан здоров’я. Пасажир повинен мати негативний ПЛР тест (тест має бути зроблений не більше ніж за 72 годин до вильоту). Пройти температурний скринінг в аеропорту, а також слідувати вказівкам представників компетентних органів аеропорту.

Детальна інформація щодо правил виїзду та вимог під час перебування в терміналі аеропорту Бен Гуріон розміщена тут.