Филарет обратился к Зеленскому по поводу визита Варфоломея

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет прокомментировал приглашение президентом Владимиром Зеленским Вселенского патриарха Варфоломея посетить Киев в августе 2021 года и принять участие в праздновании юбилея государственной независимости.

Заявление опубликовано на сайте УПЦ КП.

Отмечается, что Патриарх Варфоломей согласился посетить Украину.

— Хочу заверить, что епископат, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата в очередной раз с радостью будут приветствовать как гостя Его Святейшество Патриарха Варфоломея на украинской земле, если он во время своего визита вручит Томос о предоставлении Украинской Православной Церкви статуса Патриархата, — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что это будет долгожданным актом справедливости относительно набожного украинского народа и обеспечит реальную автокефалию нашей Церкви.

— Как известно, именно Патриархат не может быть в составе Патриархата, а митрополия — может. Только в статусе Патриархата Украинская Церковь будет иметь возможность полноценно выполнять свою спасительную миссию духовного окормления над всеми украинцами, которые проживают в Украине или за ее пределами, — говорится в тексте.

Также Филарет обратился к Зеленскому с просьбой поставить перед Варфоломеем накануне визита вопрос предоставления нового Томоса, который бы полностью соответствовал тому историческому месту и значимости, которую играла и играет Украинская Церковь в мировом Православии.

— Это будет способствовать настоящей независимости Украинской Православной Церкви, консолидации общества и объединению всех православных украинцев под одним Патриаршим омофором, — заявил Филарет.

Отметим, что президент не может не отреагировать на такую инициативу Филарета.

Когда Патриарх Варфоломей приедет в Украину

24 августа 2021 года, в день 30-летия Независимости Украины, Вселенский патриарх Варфоломей планирует приехать в Киев. Дату визита Патриарх подтвердил на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

30 ноября Шмыгаль в составе делегации Кабмина официально посетил праздничное богослужение Вселенского Патриархата.