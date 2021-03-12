Філарет звернувся до Зеленського з приводу візиту Варфоломія

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет прокоментував запрошення президентом Володимиром Зеленським Вселенського патріарха Варфоломія відвідати Київ у серпні 2021 року і взяти участь у святкуванні ювілею державної незалежності.

Заяву опубліковано на сайті УПЦ КП.

Відзначається, що Патріарх Варфоломій погодився відвідати Україну.

– Хочу запевнити, що єпископат, духовенство та вірні Української Православної Церкви Київського Патріархату з радістю вкотре вітатимуть як гостя Його Всесвятість Патріарха Варфоломія на українській землі у випадку, якщо він під час свого візиту вручить Томос про надання Українській Православній Церкві статусу Патріархату, – йдеться в заяві.

Підкреслюється, що це буде довгоочікуваним актом справедливості щодо побожного українського народу і забезпечить реальну автокефалію нашої Церкви.

– Як відомо, саме Патріархат не може бути у складі Патріархату, а митрополія – може. Лише в статусі Патріархату Українська Церква матиме можливість повноцінно виконувати свою спасительну місію духовної опіки над усіма українцями, які проживають в Україні та поза її межами, – йдеться у тексті.

Також Філарет звернувся до Зеленського з проханням поставити перед Варфоломієм напередодні візиту питання надання нового Томосу, який би повністю відповідав тому історичному місцю і значимості, яку грала і грає Українська Церква в світовому Православ’ї.

– Це сприятиме справжньому унезалежненню Української Православної Церкви, консолідації суспільства та об’єднанню всіх православних українців під одним Патріаршим омофором, – заявив Філарет.

Відзначимо, що президент не може не відреагувати на таку ініціативу Філарета.

Коли Патріарх Варфоломій приїде в Україну

24 серпня 2021 року, в день 30-річчя Незалежності України, Вселенський патріарх Варфоломій планує приїхати до Києва. Дату візиту Патріарх підтвердив під час зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, відповідаючи на запрошення президента України Володимира Зеленського.

30 листопада Шмигаль у складі делегації Кабміну офіційно відвідав святкове богослужіння Вселенського Патріархату.