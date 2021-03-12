На Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима тишины, один военный ранен

11 марта на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Пищевик противник открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Талаковки — из стрелкового оружия.

Также боевики обстреляли позиции украинских защитников неподалеку Новозвановки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

Оккупанты применили против украинских воинов гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Вследствие вражеского огня один военнослужащий получил осколочное ранение. Состояние его здоровья — удовлетворительное. Бойца доставили в лечебное учреждение.

Кроме того, российские наемники совершили ряд провокаций в районе населенных пунктов Золотое-4 и Новозвановка Луганской области.

Также создан искусственный напряженность вокруг участка разведения Золотое, в рамках которого российско-оккупационные войска уже второй месяц подряд проводят работы неопределенного характера, о чем систематически сообщается в отчетах СММ ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, вблизи населенного пункта Пески боевики открывали провокационный огонь из стрелкового оружия.

Донбасс

11 марта в Донецкой области военные инженерной разведки нашли российский разведывательный беспилотник.

На аккумуляторе беспилотника было обнаружено наклейку с надписью ФСБ РФ 704, что еще раз доказывает причастность России к войне на Донбассе. Этот летательный аппарат использовался врагом для сбора информации о ВСУ.