За прошедшие сутки, 10 марта, на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, в пригороде поселков Пивденное и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Авдеевки и Водяного российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Ломакиного, Красногоровки и Марьинки вооруженные формирования РФ открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

А недалеко от населенного пункта Старогнатовка совершили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия. В результате один военнослужащий получил тяжелое ранение.

Воину оперативно оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

По состоянию на 11 марта обстрелов не зафиксировано.

Нарушения на Донбассе

9 марта в районе проведения операции Объединенных сил боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели обстрел Красногоровки, Песков, Новозвановки, Золотого-4, Опытного, Авдеевки, Лебединского, Пивденного, Троицкого, Пищевики, Железного.