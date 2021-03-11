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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

На Донбассе боевики восемь раз нарушили режим тишины, один военный погиб

За прошедшие сутки, 10 марта, на Донбассе боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Донбас, ООС

В частности, в пригороде поселков Пивденное и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Авдеевки и Водяного российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

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Вблизи Ломакиного, Красногоровки и Марьинки вооруженные формирования РФ открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

А недалеко от населенного пункта Старогнатовка совершили обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия. В результате один военнослужащий получил тяжелое ранение.

Воину оперативно оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

По состоянию на 11 марта обстрелов не зафиксировано.

Нарушения на Донбассе

9 марта в районе проведения операции Объединенных сил боевики 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели обстрел Красногоровки, Песков, Новозвановки, Золотого-4, Опытного, Авдеевки, Лебединского, Пивденного, Троицкого, Пищевики, Железного.

Источник: Штаб ООС

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