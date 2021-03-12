На Донбасі зафіксували чотири порушення режиму тиші, один військовий поранений

11 березня на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Пищевик противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Талаківки – зі стрілецької зброї.

Також бойовики обстріляли позиції українських захисників неподалік Новозванівки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ.

Окупанти застосували проти українських воїнів гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Стан його здоров’я – задовільний. Бійця доставили до лікувального закладу.

Окрім того, російські найманці здійснили низку провокацій у районі населених пунктів Золоте-4 та Новозванівка Луганської області.

Також створено штучну напруженість навколо ділянки розведення Золоте, в межах якої російсько-окупаційні війська вже другий місяць поспіль проводять роботи невизначеного характеру, про що систематично повідомляється у звітах СММ ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 12 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Піски бойовики відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

Донбас

11 березня у Донецькій області військові інженерної розвідки знайшли російський розвідувальний безпілотник.

На акумуляторі безпілотника було виявлено наліпку з написом ФСБ РФ 704, що вкотре доводить причетність Росії до війни на Донбасі. Цей літальний апарат використовувався ворогом для збору інформації про ЗСУ.