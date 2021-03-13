В зоне проведения ООС за минувшие сутки зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Пивденное вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. В результате один украинский военный получил боевое травмирование. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Вблизи Марьинки боевики также в очередной раз обстреляли украинские позиции. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток украинские позиции обстреливали из автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета.

11 марта на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Тогда в результате вражеского обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение.

Источник: ООС