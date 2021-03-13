PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, еще один — ранен

В зоне проведения ООС за минувшие сутки зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня.

Донбас, ООС

Недалеко от населенного пункта Пивденное вооруженные формирования РФ обстреляли позиции украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов. В результате один украинский военный получил боевое травмирование. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Вблизи Марьинки боевики также в очередной раз обстреляли украинские позиции. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью.

Читайте
ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 125 нарушений режима тишины за сутки

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток украинские позиции обстреливали из автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия и станкового противотанкового гранатомета.

11 марта на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Тогда в результате вражеского обстрела один военнослужащий получил осколочное ранение.

Источник: ООС

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка