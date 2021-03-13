У зоні проведення ООС за минулу добу зафіксували 14 порушень режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Південне збройні формування РФ обстріляли позиції українських захисників з мінометів 82 калібру та великокаліберних кулеметів. Внаслідок цього один український військовий отримав бойове травмування. Стан здоров’я пораненого задовільний.

Поблизу Мар’їнки бойовики також вкотре обстріляли українські позиції. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення, не сумісні з життям.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування Північ окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування Схід українські позиції обстрілювали з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї та станкового протитанкового гранатомета.

11 березня на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Тоді внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Джерело: ООС