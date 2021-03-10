ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 125 нарушений режима тишины за сутки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 125 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

В Донецкой области СММ обнаружила 105 нарушений со стороны российских вооруженных формирований, в частности 83 взрыва неопределенного происхождения.

Большинство нарушений режима прекращения огня случились в северном направлении от Широкино.

В Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала 20 нарушений режима тишины. Были обнаружены взрывы неопределенного происхождения. Большинство из них произошли в районах к северу и востоку от участка разведения в районе населенного пункта Золотое.

Обстрелы на Донбассе

Из-за обстрелов на Донбассе заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов подписал обращение в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Сообщение касается нарушений международного гуманитарного права со стороны представителей оккупационных администраций РФ.

В Международный суд жалуются на артиллерийские обстрелы больниц, жилых домов, объектов газо-, водо-, электроснабжения.

Источник: ОБСЕ