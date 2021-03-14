День украинского добровольца отмечают 14 марта ежегодно с 2017 года.

Праздник учредили для чествования мужества и героизма воинов, которые защищают независимость и суверенитет Украины. Именно добровольцы и волонтеры в 2014 году сорвали планы агрессора и стали на защиту независимости Украины.

В феврале началась оккупация Крыма, а после “русская весна” добралась и до Донбасса.

13 марта 2014 года было объявлено начало АТО на востоке Украины. Одними из первых кинулись в бой добровольческие батальоны.

Именно 14 марта 2014 года бойцы самообороны Майдана начали учения на полигоне в Новых Петровцах под Киевом.

Праздник появился после постановления Верховной Рады от 17 января 2017 года. За соответствующее постановление проголосовал 231 парламентарий.

Так был сформирован резервный батальон Нацгвардии, который состоял из 570 добровольцев из Самообороны Майдана.

Бойцы прошли трехнедельные ученые и отправились защищать восток Украины от агрессора. Далее добровольческое движение только увеличивалось и наращивало свои силы.

Календарь государственных праздников 2021

Календарь праздников на 2021 год в Украине будет насыщенным. Начнется год с нескольких дополнительных выходных на новогодние праздники. Всего в 2021 году украинцы будут работать 250 календарных дней, а отдыхать — 115.

Календарь государственных и нерабочих дней в Украине в 2021 году, смотрите на сайте Факты ICTV.