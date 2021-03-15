Два паспорти для українців – сценарії і нюанси подвійного громадянства

Протягом найближчих місяців Кабінет міністрів має подати на розгляд Верховної Ради законопроект про виявлення осіб з подвійним громадянством.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що нині ведеться робота разом з народними депутатами над тим, щоб дозволити українцям мати друге громадянство деяких країн.

Втім деякі дипломати вже виступили проти такого рішення, оскільки воно потребує значних зусиль.

Факти ICTV розповідають, які пропозиції є щодо подвійного громадянства в Україні і якою є практика у світі.

Подвійні ідеї

Ситуація з подвійним громадянством в Україні є складною не лише через дві позиції, які нещодавно оголосили в РНБО та Міністерстві закордонних справ, але й через російську агресію.

Фактично закон, який РНБО доручила уряду розробити протягом березня-квітня, й спрямований на те, щоб виявляти осіб з громадянством ворожих країн.

Це не передбачатиме скасування спроб запровадити подвійне громадянство в Україні. Робитиметься все лиш для того, щоб дотримуватися інтересів національної безпеки.

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, ініціативи РНБО спрямовані лише проти окремих осіб, які можуть нанести шкоду Україні, якщо займатимуть важливі державні посади.

– Модель, яку ми хочемо побудувати, полягає в тому, що буде множинне громадянство, але із забороною для осіб, які його матимуть, обіймати певні посади в державі. Потрібно знайти баланс між необхідністю розбудовувати український простір у світі й захищати нацбезпеку, – пояснює Кулеба.

Однак в українських дипломатів є розуміння того, що світ змінюється і норми 30-річної давнини вже не працюють. Якщо у 1990-х роках одне громадянство було логічним кроком для низки країн, то сьогодні все більше держав запроваджують можливість мати кілька громадянств.

В Україні ця проблема існує досить давно. Й досі важко сказати, в скількох тисяч, а може й мільйонів, українців є громадянство іншої країни.

У коментарі Фактам ICTV адвокат Іван Ліберман звернув увагу на те, що проблема існує, зокрема у покаранні за подвійне громадянство. Хоча така відповідальність на сьогодні є, вона не передбачає необхідності позбавлення одного з паспортів.

– За подвійне громадянство нині можна притягнути до адміністративної відповідальності та запропонувати відмовитися від множинного громадянства. Однак вдруге, згідно з законодавством, це не можна зробити, адже ніхто не може бути засуджений за одне й те саме правопорушення двічі, – каже він.

Можна додати, що особа позбавляється громадянства України лише після публікації відповідного Указу президента України. Тобто втратити громадянство України навіть у разі виявлення другого – досить важко.

Нині важко сказати, який вигляд матиме подвійне громадянство в Україні. Все – в руках народних депутатів. Та йтиметься про громадянство дружніх для України держав.

– Я б зараз не говорив про перелік країн, з якими буде дозволено множинне громадянство, але можу точно сказати, що з державою-агресором Росією воно буде заборонене, – каже очільник МЗС.

Питання подвійного громадянства пропонували врегулювати ще наприкінці 2019 року, коли в парламенті з’явився відповідний законопроект. Його розгляд був запланований на травень 2020 року, проте пандемія коронавірусу завадила звичайній роботі Верховної Ради, а разом з цим і розгляду відповідного документа.

Нині ж не зовсім зрозуміло, як парламент збирається реалізовувати подвійне громадянство в Україні, адже розгляд відповідного питання точно не буде простим.

Законодавчі проблеми

Із законодавчим врегулюванням питання подвійного громадянства нині є низка проблем.

Вони полягають, в основному, у тлумаченні законів і процедур, які застосовуються щодо осіб, в яких подвійне громадянство є.

З одного боку, осіб з другим громадянством мали б позбавляти українського паспорта, з іншого – це не відбувається автоматично, та й не є добре налагодженим процесом.

Ще однією важливою частиною цієї історії є Конституція, в який прописано, що в Україні є лише громадянство України. Але нардепи можуть спробувати “обійти” його і ухвалити такий закон, що передбачатиме ідею подвійного громадянства, але не суперечитиме Основному закону.

– Хоча Конституція України – це закон прямої дії, підзаконні акти можуть вносити певні корективи. Тож це не суперечитиме основному закону. Наприклад, Конституція не передбачає подвійного громадянства. Але якщо набуде чинності закон, який каже, що основним громадянством залишається громадянство певної країни, а додатковим громадянством може бути подвійне, потрійне – в такому випадку порушення Конституції не буде, – висловлює думку Ліберман.

Якщо ж парламент не піде цим шляхом, то доведеться вносити зміни до Основного закону, що зробити не так вже й легко. Ключем до цього могло би бути проведення всеукраїнського референдуму.

Проте його навряд чи вдасться організувати і провести до осені, адже саме до цього часу, за словами Кулеби, розраховують врегулювати питання подвійного громадянства в Україні.

Оскільки Україна вже сім років перебуває у складному становищі, ситуація, за якої у подвійному громадянстві не буде обмежень, фактично неможлива.

Тому наша держава, можливо, буде орієнтуватися на американський або ізраїльський досвід у запровадженні множинного громадянства.

– Мені подобаються моделі, які є в Сполучених Штатах та Ізраїлі. Де дуже чітко збалансоване право на множинне громадянство і збереження нацбезпеки, де прописано, за яких умовах ти платиш податки в цій країні, за яких – в іншій. Що ти можеш робити, маючи паспорт іншої країни, а що ні. Ми спиратимемось на прогресивний досвід тих країн, яким Україна довіряє, – розповідає Кулеба.

Якщо спроби запровадити подвійне громадянство будуть невдалими, то потрібно буде хоча б вдосконалити законодавство у питанні позбавлення громадянства.

Так, нині воно застосовується у випадках, коли у громадянина України знаходять паспорт іншої країни, але не є автоматичним процесом. Але якби його вдосконалили, то суди могли б швидше та ефективніше розглядати такі питання.

– Звичайно ж, потрібно дещо вдосконалити законодавство. Але багато в чому це зробить судова практика як така… Юристи та адвокати дуже часто, в позитивному сенсі, вносять цікаві пропозиції щодо ухвалення рішення судом, які досить часто підтримують, – каже Ліберман.

Практика подвійного громадянства

Практика подвійного громадянства у світі існує досить давно. Мабуть, основною причиною для її виникнення стало збільшення міграційних процесів внаслідок глобалізації. Тепер досить просто виїхати для роботи й життя в інші держави.

Проте кожна країна ставиться до цього питання по-різному. Хтось прописує закони таким чином, що від громадянства навіть нереально відмовитися за власним бажанням, а інколи неможливо отримати громадянство окремої країни.

Можливо, український сценарій впровадження множинного громадянства буде чимось схожий на єгипетський, згідно з яким про бажання отримати друге громадянство потрібно повідомляти заздалегідь. Крім того, особа з двома громадянствами не може обиратися до парламенту Єгипту, служити у збройних силах тощо.

Також є у світі й випадки, коли подвійне громадянство є радше виключенням з правил. Наприклад, якщо людина отримала паспорт країни за народженням, а потім хоче стати громадянином іншої держави.

Водночас ті, хто набув це громадянство після еміграції, не зможуть зберегти паспорт іншої країни.

Тобто навіть після запровадження подвійного громадянства в Україні, його отримання регулюватиметься і законами інших держав. Наприклад, громадянином України і Китаю стати не вийде, адже остання країна й досі не дозволяє множинного громадянства.

Водночас, українці в Італії та Австралії зможуть зберегти український паспорт, адже ці держави запровадили механізм подвійного громадянства.

Україні необхідно рухатися у питанні множинного громадянства, навіть якщо РФ продовжує свої агресивні дії.

Звичайно, ми маємо чітко розмежувати союзників від ворогів і сформувати відповідні закони так, щоб вони чітко відповідали не лише чинному порядку денному, але й враховували можливі зміни у майбутньому.

Саме собою подвійне громадянство не має створити проблем для України, адже це лише засіб для збереження зв’язку з українцями за кордоном. Головне – потурбуватися про боротьбу з людьми, які намагатимуться використовувати цей механізм, щоб нашкодити державі.