PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Строительство и научная сфера: где в Украине чаще всего задерживают зарплаты

С начала 2021 года в Украине почти вдвое возросло количество работников, которым несвоевременно выплачивают заработную плату.

Строительство и научная сфера: где в Украине чаще всего задерживают зарплаты

Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

В январе 2021 года зафиксировано 148,3 тыс. сотрудников, которым задержат зарплату.

— Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, увеличилось на 48,5% и на 1 февраля 2021 составила 148,3 тыс. человек, или 2,1% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике, — говорится в сообщении .

В среднем каждому из работников не выплатили около 20 тыс. гривен: это в полтора раза больше, чем средняя заработная плата в Украине.

Читайте
В Украине утвердили минимальный размер оклада для госслужащих

Больше всего случаев задержки заработных плат зафиксировано в следующих сферах:

  1. Строительство — 50,8 млн грн.
  2. Производство машинного оборудования — 47,8 млн грн.
  3. Профессиональная, научная деятельность — 31 млн грн.
  4. Производство электрооборудования — 30,5 млн грн.

Больше всего увеличение долга в январе 2021 было ощутимо в Киеве, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Население Украины по данным Госстата

В течение 2020 года количество населения в Украине уменьшилось более чем 200 тыс.

По состоянию на конец прошлого года Госстат насчитал 41 670,8 тыс. украинцев.

Вместе с тем, в Украине намного больше людей умирает, чем рождается — на 100 умерших приходится 51 новорожденный.

Источник: Госслужба статистики Украины

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка