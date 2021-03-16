С начала 2021 года в Украине почти вдвое возросло количество работников, которым несвоевременно выплачивают заработную плату.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

В январе 2021 года зафиксировано 148,3 тыс. сотрудников, которым задержат зарплату.

— Количество работников, которые своевременно не получили заработную плату, увеличилось на 48,5% и на 1 февраля 2021 составила 148,3 тыс. человек, или 2,1% от среднесписочной численности штатных работников, занятых в экономике, — говорится в сообщении .

В среднем каждому из работников не выплатили около 20 тыс. гривен: это в полтора раза больше, чем средняя заработная плата в Украине.

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Больше всего случаев задержки заработных плат зафиксировано в следующих сферах:

Строительство — 50,8 млн грн. Производство машинного оборудования — 47,8 млн грн. Профессиональная, научная деятельность — 31 млн грн. Производство электрооборудования — 30,5 млн грн.

Больше всего увеличение долга в январе 2021 было ощутимо в Киеве, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Население Украины по данным Госстата

В течение 2020 года количество населения в Украине уменьшилось более чем 200 тыс.

По состоянию на конец прошлого года Госстат насчитал 41 670,8 тыс. украинцев.

Вместе с тем, в Украине намного больше людей умирает, чем рождается — на 100 умерших приходится 51 новорожденный.