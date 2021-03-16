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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Будівництво і наукова сфера: де в Україні найчастіше затримують зарплати

З початку 2021 року в Україні майже вдвічі зросла кількість працівників, яким невчасно виплачують заробітну плату.

Будівництво і наукова сфера: де в Україні найчастіше затримують зарплати

Про це повідомили у Державній службі статистики України.

У січні 2021 року зафіксовано 148,3 тис. працівників, яким затримають зарплату.

– Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, збільшилась на 48,5% і на 1 лютого 2021 року становила 148,3 тис. осіб, або 2,1% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці, – йдеться у повідомленні.

В середньому кожному з працівників не виплатили близько 20 тис. гривень: це в півтора рази більше, ніж середня заробітна плата в Україні.

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Найбільше випадків затримки заробітних плат зафіксовано у таких сферах:

  1. Будівництво – 50,8 млн грн.
  2. Виробництво машинного устаткування – 47,8 млн грн.
  3. Професійна, наукова діяльність – 31 млн грн.
  4. Виробництво електричного устаткування – 30,5 млн грн.

Найсуттєвіше збільшення боргу у січні 2021 року було відчутно у Києві, Харківській, Львівській і Дніпропетровській областях.

Населення України за даними Держстату

Протягом 2020 року кількість населення в Україні зменшилась на понад 200 тис.

Станом на кінець минулого року Держстат нарахував 41 670,8 тис. українців.

Разом з тим, в Україні набагато більше людей помирає, ніж народжується – на 100 померлих припадає 51 новонароджений.

Джерело: Держстат

Фото: Depositphotos

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