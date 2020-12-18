В период с января по октябрь 2020 года количество населения в Украине уменьшилось на 231,6 тыс. человек. По состоянию на 1 ноября, по оценкам Госстата, в стране проживает 41 670,8 тыс. украинцев.

Вместе с тем, в Украине намного больше людей умирают, чем рождаются — на 100 умерших приходится 51 новорожденный.

В частности, за первые 10 месяцев 2020 года в Украине родилось 247,3 тыс. (за прошлый год — 263,3 тыс), умерло — 485,7 тыс.

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Кроме того, в Украине примерно вдвое уменьшился миграционный прирост: за 10 месяцев этого года он составляет 6,9 тыс. человек, которые прибыли и выехали из страны. В 2019 году показатель был на уровне 12 тыс.

Когда в Украине проведут перепись населения

Накануне Кабинет министров принял распоряжение о проведении в 2023 году Всеукраинской переписи населения.

Ожидается, что она должна предоставить объективную информацию о количественном и качественном составе населения страны в целом и на всех уровнях ее административно-территориального устройства.

Источник: Госстат