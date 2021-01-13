В Украине утвердили минимальный размер оклада для госслужащих

В Украине утвердили минимальный размер оклада для государственных служащих. Теперь он составит не менее двух прожиточных минимумов.

Начиная с 1 января 2021, прожиточный минимум в Украине составляет 2 270 грн. Таким образом, специалист госоргана будет получать не менее 4 540 грн в месяц.

Соответствующее решение было принято 13 января на заседании Кабмина. Детали постановления рассказал Алексей Гончаренко.

— Постановление касается государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городах областного значения, — говорится в сообщении.

Также Гончаренко прикрепил таблицы, где сравнивается размер окладов для госслужащих разных рангов.

Например, руководитель департамента главных властных структур страны получать не менее 37 тыс. 800 гривен, генеральный директор директората — 20 700 грн, а специалист любого государственного органа — 8 200 грн.

Также 13 января президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене некоторых ограничений госслужащим.

Речь идет о норме закона, регламентирующей выход госчиновника на пенсию в возрасте 65 лет.

Подписанный Зеленским указ продолжил возможный срок службы до 70 лет.

После наступления этого возраста госслужащий, независимо от ранга, должен уйти на пенсию.