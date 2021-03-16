В Николаеве срочно ужесточают карантин из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности на внеочередном заседании 16 марта, так как индекс уровня госпитализаций составил 90,3, при норме до 60 на 100 тыс. населения.

Комиссия приняла решение о создании дополнительных 95-ти Covid-коек в трех медицинских учреждениях.

С завтрашнего дня все школьники переходят на дистанционное обучение, кроме учеников 1-4 классов, а с 22 марта во всех общеобразовательных учреждениях начинаются весенние каникулы, которые продлятся до 3 апреля.

Также руководителям высших учебных заведений рекомендовано перенести начало обучения на 10 утра, чтобы уменьшить нагрузку на транспортную систему.

Проезд в общественном транспорте по спецпропускам пока не будут вводить, но город должен к этому готовиться, отмечают в Николаевском городском совете.

Карантин в Украине

Сейчас Николаевская область входит в оранжевую зону карантина, вместе с ней там оказались Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области, а также Киев.

В красной зоне карантина пока находятся четыре региона — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Источник: Николаевский городской совет