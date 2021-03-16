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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Школи на дистанційку, готуються до червоній зоні: Миколаїв терміново посилює карантин

У Миколаєві терміново посилюють карантинні обмеження через стрімке поширення коронавірусної інфекції.

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Відповідне рішення ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки на позачерговому засіданні 16 березня, адже індекс рівня госпіталізацій склав 90,3, за норми до 60 на 100 тис. населення.

Комісія ухвалила рішення щодо розгортання додаткових 95-ти Covid-ліжок у трьох медичних закладах.

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Відзавтра усі школярі переходять на дистанційне навчання, окрім учнів 1-4 класів, а з 22 березня в усіх загальноосвітніх закладах починаються весняні канікули, які триватимуть до 3 квітня.

Також керівникам вищих навчальних закладів рекомендовано перенести початок навчання на 10 годину ранку, щоб зменшити навантаження на транспортну систему.

Проїзд у громадському транспорті за спецперепустками поки не вводитимуть, але місто має до цього готуватись, зазначають у Миколаївській міській раді.

Карантин в Україні

Наразі Миколаївська область входить до помаранчевої зони карантину, разом з нею там опинились Вінницька, Донецька, Київська, Львівська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська області, а також Київ.

У червоній зоні карантину поки перебувають чотири регіони – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Джерело: Миколаєвська міська рада

Фото: Depositphotos

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