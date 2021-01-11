США ввели санкції проти деяких організацій та громадян України (СПИСОК)

Мінфін США 11 січня оголосив про введення санкцій проти низки інформаційних ресурсів та громадян України через ймовірне втручання в американські вибори 2020.
Про це йдеться у прес-релізі міністерства.
Так, у санкційному списку США опинилося сім фізичних осіб та чотири українських медіа. Усі фігуранти, пояснюється у повідомленні, пов’язані з РФ.
– Російська кампанія з дезінформації, спрямована проти американських громадян – це загроза нашій демократії. США продовжать агресивно захищати цілісність наших виборчих систем та виборчого процесу, – йдеться у заяві.
Список громадян:
- Олександр Дубинський – народний депутат IX скликання.
- Дмитро Ковальчук – партнер Андрія Деркача.
- Костянтин Кулик – екс-прокурор.
- Олександр Онищенко – колишній народний депутат.
- Антон Симоненко – партнер Андрія Деркача.
- Андрій Теліженко колишній український дипломат.
- Петро Журавель – партнер Андрія Деркача.
Список медіа:
- Онлі Ньюз;
- Nabu Leaks;
- Era-Media TOV;
- Skeptik TOV.
– Вся власність цих людей, що підпадає під юрисдикцію США, заблокована, а особам з США, як правило, заборонено здійснювати з ними операції. Додатково також блокуються будь-які організації, на 50 або більше відсотків належать одному або декільком вказаним особам, – йдеться у заяві.
І громадяни, і медіа, що потрапили до списку санкцій, так чи інакше пов’язані з Андрієм Деркачем. Він опинився під санкціями США ще у вересні 2020 року.
Джерело: US Department of the Treasury