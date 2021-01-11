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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

США ввели санкції проти деяких організацій та громадян України (СПИСОК)

Мінфін США 11 січня оголосив про введення санкцій проти низки інформаційних ресурсів та громадян України через ймовірне втручання в американські вибори 2020.

Про це йдеться у прес-релізі міністерства.

Так, у санкційному списку США опинилося сім фізичних осіб та чотири українських медіа. Усі фігуранти, пояснюється у повідомленні, пов’язані з РФ.

– Російська кампанія з дезінформації, спрямована проти американських громадян – це загроза нашій демократії. США продовжать агресивно захищати цілісність наших виборчих систем та виборчого процесу, – йдеться у заяві.

Список громадян:

  • Олександр Дубинський – народний депутат IX скликання.
  • Дмитро Ковальчук – партнер Андрія Деркача.
  • Костянтин Кулик – екс-прокурор.
  • Олександр Онищенко – колишній народний депутат.
  • Антон Симоненко – партнер Андрія Деркача.
  • Андрій Теліженко колишній український дипломат.
  • Петро Журавель – партнер Андрія Деркача.

Список медіа:

  • Онлі Ньюз;
  • Nabu Leaks;
  • Era-Media TOV;
  • Skeptik TOV.

– Вся власність цих людей, що підпадає під юрисдикцію США, заблокована, а особам з США, як правило, заборонено здійснювати з ними операції. Додатково також блокуються будь-які організації, на 50 або більше відсотків належать одному або декільком вказаним особам, – йдеться у заяві.

І громадяни, і медіа, що потрапили до списку санкцій, так чи інакше пов’язані з Андрієм Деркачем. Він опинився під санкціями США ще у вересні 2020 року.

Джерело: US Department of the Treasury

Фото: Depositphotos

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