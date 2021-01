США ввели санкції проти деяких організацій та громадян України (СПИСОК)

Мінфін США 11 січня оголосив про введення санкцій проти низки інформаційних ресурсів та громадян України через ймовірне втручання в американські вибори 2020.

Про це йдеться у прес-релізі міністерства.

Так, у санкційному списку США опинилося сім фізичних осіб та чотири українських медіа. Усі фігуранти, пояснюється у повідомленні, пов’язані з РФ.

– Російська кампанія з дезінформації, спрямована проти американських громадян – це загроза нашій демократії. США продовжать агресивно захищати цілісність наших виборчих систем та виборчого процесу, – йдеться у заяві.

Список громадян:

Олександр Дубинський – народний депутат IX скликання.

Дмитро Ковальчук – партнер Андрія Деркача.

Костянтин Кулик – екс-прокурор.

Олександр Онищенко – колишній народний депутат.

Антон Симоненко – партнер Андрія Деркача.

Андрій Теліженко колишній український дипломат.

Петро Журавель – партнер Андрія Деркача.

Список медіа:

Онлі Ньюз;

Nabu Leaks;

Era-Media TOV;

Skeptik TOV.

– Вся власність цих людей, що підпадає під юрисдикцію США, заблокована, а особам з США, як правило, заборонено здійснювати з ними операції. Додатково також блокуються будь-які організації, на 50 або більше відсотків належать одному або декільком вказаним особам, – йдеться у заяві.

І громадяни, і медіа, що потрапили до списку санкцій, так чи інакше пов’язані з Андрієм Деркачем. Він опинився під санкціями США ще у вересні 2020 року.

Джерело: US Department of the Treasury