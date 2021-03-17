В Украине заработает система аэромедицинской эвакуации

Уже весной в Украине возобновят систему аэромедицинской эвакуации и транспортного обеспечения трансплантологии. Кабмин 17 марта поддержал совместную инициативу МВД и Минздрава.

Глава МВД Арсен Аваков отметил, что 1 апреля начнется его внедрение во Львовском регионе (семь областей), а с 1 мая – в Киевском регионе (восемь областей и Киев).

А дальше проект распространится на всю Украину.

По его словам, речь идет о новом уровне предоставления экстренной медицинской помощи, при котором больного смогут госпитализировать даже с самого отдаленного уголка страны. Период реагирования на вылет – от 5 до 30 минут.

– Вторая составляющая этой программы — поддержка отечественной трансплантологии. Это та область медицины, где успех критически зависит от скорости доставки реципиента или органа к месту операции, – рассказал министр.

На первом этапе пилотного проекта используют новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться во Львове и Киеве.

То есть фактически это означает возрождение санавиации, которая до сих пор существовала только теоретически.

Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал на 2021 год запуск двух масштабных проектов — системы авиационной медицинской эвакуации, а также реформирования гидрометеорологической службы ГСЧС с участием мировых лидеров в этой сфере.

По его мнению, это позволит оперативно выявлять и прогнозировать природные катаклизмы — ураганный ветер, шквалы, смерчи, град, наводнения, гололед, прогнозировать пожарную опасность и тому подобное