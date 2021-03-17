В Україні запрацює система аеромедичної евакуації

Уже навесні в Україні відновлять систему аеромедичної евакуації та транспортного забезпечення трансплантології. Кабмін 17 березня підтримав спільну ініціативу МВС та МОЗ.

Глава МВС Арсен Аваков зазначив, що 1 квітня розпочнеться його впровадження у Львівському регіоні (сім областей), а з 1 травня – в Київському регіоні (вісім областей і Київ).

А далі проект пошириться на всю Україну.

За його словами, йдеться про новий рівень надання екстреної медичної допомоги, при якому хворого зможуть госпіталізувати навіть з найвіддаленішого куточка країни. Період реагування на виліт – від 5 до 30 хвилин.

– Друга складова цієї програми – підтримка вітчизняної трансплантології. Це та галузь медицини, де успіх критично залежить від швидкості доставки реципієнта або органу до місця операції, – розповів міністр.

На першому етапі пілотного проекту залучать нові сучасні вертольоти Airbus H-145, які будуть базуватися у Львові та Києві.

Тобто фактично це означає відродження санавіації, яка досі існувала тільки теоретично.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував на 2021 рік запуск двох масштабних проектів – системи авіаційної медичної евакуації, а також реформування гідрометеорологічної служби ДСНС за участю світових лідерів у цій сфері.

На його думк, це дозволить оперативно виявляти та прогнозувати природні катаклізми – ураганний вітер, шквали, смерчі, град, повені, ожеледицю, прогнозувати пожежну небезпеку тощо.