Дитину втягнули в дорослі ігри: Кулеба про роман 8-річної моделі з блогером

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба обурився через заяву матері 8-річної моделі Дар’ї Маханець про те, що роман її доньки та 13-річного блогера – це лише хайп і не більше.

Мовляв, фото та відео, на яких фігурують діти, досить сильно нагадують дорослий контент, а також свідчать, те, що дівчинка може перебувати у небезпеці.

Раніше жінка звинуватила Telegram-канали, які публікують новини та наклепи про її 8-річну доньку.

– Одразу скажу, що звинувачує всіх тих, хто її звинувачує сьогодні. Всі хайпують на цьому. А хіба не ви хайпували на цьому? Хіба не ви збирали мільйонні аудиторії? Хіба не ви писали сценарій? Хіба не ви змушували всіх повірити у цю історію, що двоє дітей так кохають одне одного і показували своєю поведінкою, поцілунками та сексуальними фотографіями, що у нас таке доросле кохання, – заявив Кулеба.

За його словами, те, що тепер відбувається в інформаційному полі – це лише відповідь на провокацію, яку створила жінка із залученням дітей.

– Однозначно дівчинка цього не могла зробити. Вона проговорює лише те, про що її просили багато разів. Є певні установки, які їй дали, однозначно, що є група професіоналів, яка допомагала у створенні цього контенту і нині допомагає у тому, щоб вийти з цього сухими. Зрозуміло, що є певний страх, бо вже все видалили там, – додав омбудсмен.

Він зазначив, що по дівчинці видно, наскільки вона постраждала.

– За це отримували гроші. Якщо так, то це економічна експлуатація, а чи була сексуальна – то варто довести, – додав Микола Кулеба.

Він обурений цією історією, бо не розуміє як можна втягувати дитину у такі дорослі ігри, які не притаманні її віку.

– Я, як батько, не хотів би, щоб мої діти на таке дивилися та слідували цьому прикладу. Я не хочу, аби мій 12-річний син, подивившись на це, думав про те, як йому зустріти першокласницю, яка підходить під цей образ і створювати щось подібне, – розповів чиновник.

За його словами, ці діти більше, ніж просто лідери думок. У дорослої людини є критичне мислення, вона може сортувати контент та самостійно вирішувати, якому слідувати, а якому – ні. Проте діти часто можуть сліпо вірити тому, що відбувається на екрані та слідувати цьому прикладу.

– Звичайно, діти можуть безперешкодно бачити в інтернеті сцени сексуального насилля, зокрема над дітьми. Проте тут вони це не просто бачать, їм тут пропонують. Мовляв, ти можеш спати у ліжку з хлопцем у 8 років, – зазначив Кулеба.

Омбудсмен додав, що діти стають інструментом у руках батьків. Вони відпрацьовують ці сценарії, а у багатьох випадках навіть не усвідомлюють, яку шкоду це наносить їхньому здоров’ю.

Матір дівчинки у коментарі заявила, що у реальному житті діти просто товаришують і не більше, а фото робили лише для соцмереж.

– Мені здається, дорослі спонукають дітей до такої дружби. Це не дружба, коли 13-річний хлопець, який має певний розвиток, як чоловіка, з 8-річною дівчиною обіймається, цілується, робить сексуальні фото, тобто це певна провокація, але не дружба, – підкреслив Микола Кулеба.

Крім того, дитячий омбудсмен дав поради батькам, які не хочуть, аби їх діти стали жертвами цього контенту.

За його словами, варто виховувати у дітей культуру користування соціальними мережами та інтернетом.

Дорослі повинні провести не одну розмову зі своїм чадом про те, який контент дорослий, недопустимий, на які повідомлення в жодному разі не можна реагувати.

Роман 8-річної моделі та 13-річного блогера

Громадськість останнім часом обговорює історію дитячого кохання між юними блогерами: 8-річною Мілою і 13-річним Пашею. Користувачі в мережі пишуть, що, мовляв, такі стосунки поза нормою, а поліція Київської області навіть відкрила кримінальну справу через це.

У коментарі мама 8-річного блогера Дарина Маханець спростовує чутки про сексуалізацію дитячих стосунків, а також зазначає, що вони просто дружать, адже спочатку історія замислювалася як хайп і не більше.