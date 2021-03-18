В зоне проведения операции Объединенных сил участились сообщения, содержащие взаимные обвинения в готовности сторон к силовому решению конфликта. Все это негативно сказывается на деятельности Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Об этом заявила спецпредставитель ОБСЕ в Украине Хайди Грау.

По ее словам, с ноября 2020 года наблюдается постепенный рост количества нарушений режима прекращения огня, что негативно влияет на население в зоне конфликта на Донбассе.

— Всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведут к росту напряженности, — сказала Грау.

Кроме того спецпредставитель ОБСЕ сообщила, что соблюдение режима тишины на Донбассе и дополнительные меры по его усилению в целом сохраняются.

Наблюдатели ОБСЕ потеряли контроль над беспилотником

На Донбассе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ утратила контроль над пространственным положением беспилотного летательного аппарата среднего радиуса действия в районе Петровки.

Беспилотник миссии упал из-за работы станций радиоэлектронной борьбы оккупантов.

По информации украинской стороны, таким образом противник пытается дискредитировать ВСУ, обвиняя в препятствовании деятельности ОБСЕ на подконтрольной территории.