На Донбасі почастішали повідомлення про силове вирішення конфлікту – ОБСЄ

У зоні проведення операції Об’єднаних сил почастішали повідомлення, що містять взаємні звинувачення щодо готовності сторін до силового вирішення конфлікту. Все це негативно позначається на діяльності Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Про це заявила спецпредставник ОБСЄ в Україні Хайді Грау.

За її словами, з листопада 2020 року спостерігається поступове зростання кількості порушень режиму припинення вогню, що негативно впливає на населення у зоні конфлікту на Донбасі.

– Усім учасникам конфлікту необхідно утриматися від будь-яких дій та заяв, які могли б бути сприйняті як провокаційні або ведуть до зростання напруженості, – сказала Грау.

Окрім того спецпредставник ОБСЄ повідомила, що дотримання режиму тиші на Донбасі і додаткові заходи щодо його посилення в цілому зберігаються.

Спостерігачі ОБСЄ втратили контроль над безпілотником

На Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила контроль над просторовим положенням безпілотного літального апарату середнього радіусу дії в районі Петрівки.

Безпілотник місії упав через роботу станцій радіоелектронної боротьби окупантів.

За інформацією української сторони, у такий спосіб противник намагається дискредитувати ЗCУ, звинувачуючи у перешкоджанні діяльності ОБСЄ на підконтрольній території.