На Донбассе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ утратила контроль над пространственным положением беспилотного летательного аппарата среднего радиуса действия в районе Петровки.

Беспилотник миссии упал из-за работы станций радиоэлектронной борьбы оккупантов.

По информации украинской стороны, таким образом противник пытается дискредитировать Вооруженные Силы Украины, обвиняя в препятствовании деятельности ОБСЕ на подконтрольной территории.

Накануне беспилотник миссии ОБСЕ зафиксировал на полигоне вблизи населенного пункта Круглык 27 танков оккупационных войск. Вооружение размещено за пределами выделенных мест хранения.

В штабе ООС сообщают, что такие действия указывают на то, что вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обучение, а также наращивают вооружение и количество военной техники, демонстрируя свою готовность к провокационным действиям и силовому сценарию.

Кроме того, противник продолжает работы по оборудованию новых линий обороны. Так, зафиксированы работы по углублению и расширению в сторону украинской стороны у населенного пункта Широкино, Мариуполя, а также Железного Торецкого района.

Всего в течение суток 16 марта российско-оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов вблизи Водяного, что на Приазовье.

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия противник совершил обстрел неподалеку населенных пунктов Талаковка и Гнутово, а у Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки и Лебединского враг обстреливал позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

На действия российско-оккупационных войск защитники Вооруженных Сил Украины открывали огонь.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Вертолет РФ нарушил воздушное пространство Украины

16 марта в 14.05 в Сумской области вертолет РФ Ми-8 нарушил воздушное пространство Украины.

Вертолет залетел на расстояние около 50 м на территорию Украины. После этого маневра он вернулся обратно, оставив воздушное пространство Украины.