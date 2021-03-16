Во Львове развернут дополнительные Covid-госпитали на 366 коек, так как имеющиеся в больницах места заканчиваются очень быстро.

Мэр города Андрей Садовый сообщил, что за последние сутки госпитализировали 79 львовян, а выписали из больницы только 49 человек.

— Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем ​​количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро, — отмечает Садовый.

На первом этапе развернут койки на базе таких учреждений:

амбулаторное отделение 8-й больницы — 36 коек;

2-е поликлиническое отделение на ул. Мазепы — 150 коек;

поликлиника №4 — 60 коек;

поликлиника №2 — 70 коек;

10-клиническая больница — 50 коек.

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Сейчас в медицинских заведениях находятся 652 больных коронавирусом, большинство из них нуждается в кислородном обеспечении.

Коронавирус во Львове

Во Львове стремительно ухудшается ситуация с заболеваемостью Covid-19, учащиеся 5-11 классов с 16 марта переходят на дистанционную форму обучения.

По словам городского головы, Львов находится в полушаге от красной зоны.

Источник: Андрей Садовый