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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Во Львове разворачивают Covid-госпитали в поликлиниках

Во Львове развернут дополнительные Covid-госпитали на 366 коек, так как имеющиеся в больницах места заканчиваются очень быстро.

коронавирус больница лікарня

Мэр города Андрей Садовый сообщил, что за последние сутки госпитализировали 79 львовян, а выписали из больницы только 49 человек.

— Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем ​​количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро, — отмечает Садовый.

На первом этапе развернут койки на базе таких учреждений:

  • амбулаторное отделение 8-й больницы — 36 коек;
  • 2-е поликлиническое отделение на ул. Мазепы — 150 коек;
  • поликлиника №4 — 60 коек;
  • поликлиника №2 — 70 коек;
  • 10-клиническая больница — 50 коек.
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Коронавирус во Львове

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По словам городского головы, Львов находится в полушаге от красной зоны.

Источник: Андрей Садовый

Фото: Depositphotos

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