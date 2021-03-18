PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

У Львівській області з 19 березня запроваджують локдаун – що не працюватиме

У Львівській області через зростання кількості випадків коронавірусу з 19 до 29 березня запроваджують жорсткий карантин.

карантин в україні

Список заборон, які діятимуть до 29 березня на території Львівської області:

  • не прийматимуть відвідувачів у барах, ресторанах, кафе, крім доставки і замовлень на виніс;
  • не працюватимуть торгово-розважальні центри та в інших розважальних закладах;
  • не прийматимуть відвідувачів установи культури. Також заборонять проводити всі масові заходи (крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів);
  • не працюватимуть спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
  • не працюватимуть непродовольчі ринки.

 

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка