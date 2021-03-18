У Львівській області з 19 березня запроваджують локдаун – що не працюватиме

У Львівській області через зростання кількості випадків коронавірусу з 19 до 29 березня запроваджують жорсткий карантин.
Список заборон, які діятимуть до 29 березня на території Львівської області:
- не прийматимуть відвідувачів у барах, ресторанах, кафе, крім доставки і замовлень на виніс;
- не працюватимуть торгово-розважальні центри та в інших розважальних закладах;
- не прийматимуть відвідувачів установи культури. Також заборонять проводити всі масові заходи (крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів);
- не працюватимуть спортивні зали, фітнес-центри, басейни;
- не працюватимуть непродовольчі ринки.