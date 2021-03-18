Правительство в случае необходимости может возобновить выплату помощи предпринимателям, в частности выплату физлицам-предпринимателям 8 тыс. грн. Но это будет зависеть от ситуации с карантинными ограничениями, которые будут действовать в Украине.

Об этом во время форума Украина 30 сообщил министр экономики Игорь Петрашко.

— Все программы, которые были наработаны в прошлом году, могут и будут применены в случае, если расширение карантинных ограничений будет продолжаться. У нас есть наработанные инструменты и мы будем действовать в зависимости от ситуации. Сейчас в стране все же действуют отдельные карантинные зоны, — отметил он.

Выплата помощи ФЛП

В декабре 2020 года Верховная Рада приняла закон, предусматривающий выплату одноразовой материальной помощи в размере 8 тыс. грн наемным работникам и физлицам-предпринимателям, которые потеряли зарплату или часть дохода вследствие карантина.

Но тогда заявку на помощь могли подать только застрахованные лица, которые платили единый взнос в третьем квартале 2020 года. Еще одним условием было то, что среднемесячный заработок не должен превышать 30 тыс. грн.