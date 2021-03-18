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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Виплату ФОПам 8 тис. допомоги можуть відновити – Петрашко

Уряд у разі необхідності може відновити виплату допомоги підприємцям, зокрема виплату фізособам-підприємцям 8 тис. грн. Але це залежатиме від ситуації з карантинними обмеженнями, які діятимуть в Україні.

гроші, гривня

Про це під час форуму Україна 30 повідомив міністр економіки Ігор Петрашко.

– Всі програми, які були напрацьовані минулого року, можуть і будуть застосовані у разі, якщо розширення карантинних обмежень продовжуватиметься. У нас є напрацьовані інструменти і ми діятимемо залежно від ситуації. Зараз в країні все ж таки діють окремі карантинні зони, – зазначив він.

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Виплата допомоги ФОПам

У грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачав виплату одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам та фізособам-підприємцям, які втратили зарплату або частину доходу внаслідок карантинних обмежень.

Але тоді заявку на допомогу могли подати лише застраховані особи, які сплачували єдиний внесок у третьому кварталі 2020 року. Ще однією умовою було те, що середньомісячний заробіток не мав перевищувати 30 тис. грн.

Фото: НБУ

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