Уряд у разі необхідності може відновити виплату допомоги підприємцям, зокрема виплату фізособам-підприємцям 8 тис. грн. Але це залежатиме від ситуації з карантинними обмеженнями, які діятимуть в Україні.

Про це під час форуму Україна 30 повідомив міністр економіки Ігор Петрашко.

– Всі програми, які були напрацьовані минулого року, можуть і будуть застосовані у разі, якщо розширення карантинних обмежень продовжуватиметься. У нас є напрацьовані інструменти і ми діятимемо залежно від ситуації. Зараз в країні все ж таки діють окремі карантинні зони, – зазначив він.

Виплата допомоги ФОПам

У грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачав виплату одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам та фізособам-підприємцям, які втратили зарплату або частину доходу внаслідок карантинних обмежень.

Але тоді заявку на допомогу могли подати лише застраховані особи, які сплачували єдиний внесок у третьому кварталі 2020 року. Ще однією умовою було те, що середньомісячний заробіток не мав перевищувати 30 тис. грн.