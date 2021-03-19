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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Рош ха-Шана 2021: Аваков назвал условие для въезда в Украину паломников из Израиля

Паломники из Израиля смогут отпраздновать иудейский новый год Рош ха-Шана в Умани, если будут иметь документы о вакцинации против коронавируса.

Хасиди

Об этом во время телефонного разговора договорились министры внутренних дел Украины и Израиля.

– Во взаимодействии с нашими израильскими коллегами украинские правоохранители готовы организовать безопасное пребывание паломников из Израиля. Никаких препятствий нет, если у прибывших туристов будут соответствующие документы, подтверждающие вакцинацию против Covid-19, – сообщил Арие Дери Арсен Аваков.

Попутно Израиль, где успешно состоялась кампания иммунизации населения против коронавируса, предложил Украине партию вакцины.

Празднование Рош ха-Шана 2020

Прошлогодний иудейский новый год Рош ха-Шана, который отмечался 18-20 сентября, отличался от традиционных празднований. На могилу к Цадику Нахману в Умани смогли приехать только три тысячи хасидов.

Все остальные не смогли попасть на территорию Украины из-за запрета въезда иностранцев до 28 сентября из-за пандемии коронавируса.

Паломники находились на украинский-белорусской границе до начала нового года – 18 сентября, а затем вернулись на празднование в Беларусь. Подробнее о праздновании Рош ха-Шана 2020 читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: УНИАН

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