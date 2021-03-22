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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Коли у Києві з’явиться метро на Троєщину: відповідь Мінфіну

У Києві з’явилася можливість запустити першу ділянку метро до житлового масиву Троєщина, який розташовується у Деснянському районі.

Метро в Киеве

Попередньо до 2024 року можуть побудувати метро на Троєщину. Про це розповів заступник міністра фінансів Олександр Кава.

За його словами, головною перешкодою стала відсутність моста, проте нині його будівництво майже завершили та незабаром почнуть облаштовувати підходи до нього.

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До моста ще побудували три пускові станції, згодом побудують ще декілька станцій метро з пересадкою на наявні станції, зокрема на Тараса Шевченка та Лук’янівську. Кава зазначив, що Мінфін допоможе міській владі у будівництві.

Метро на Троєщину

В Інституті Генерального плану Києва повідомили про плани на метро на Троєщину. До 2060 року житловий масив матиме 22 станції.

Зокрема протягом 5-7 років планують запустити перші п’ять станцій. До 2040 року додатково облаштують ще 12 станцій. Таким чином до кінця 2040 року метро на Троєщині налічуватиме 17 станцій.

До 2060 року облаштують ще п’ять станцій. Всього на Троєщині буде 22 станції метро. В інституті повідомили, що побудувати одночасно таку кількість станцій майже неможливо, з цієї причини їх облаштовуватимуть у Києві поступово.

Джерело: Неофіційна розмова

Фото: Dreamstime

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