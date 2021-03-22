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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Киев в красной зоне: закроют ли метро на карантин и как будет работать транспорт

С 20 марта по 9 апреля 2021 года в Киеве из-за сложной ситуации с коронавирусом ввели красную зону карантина. В связи с этим в городе усилили ограничения, некоторые из них затронут работу общественного транспорта.

київ карантин

Пока полной остановки работы метрополитена и жестких ограничений касательно движения наземного общественного транспорта Киева, как это было весной 2020 года, не будет.

Общественный транспорт в Киеве во время действия усиленного карантина будет работать в обычном режиме. При этом нужно будет соблюдать строгие нормы перевозки пассажиров и масочный режим. Места для сидения должны быть заполнены на 50%, уточнил мэр столицы Виталий Кличко.

При этом представители власти столицы заявили, что в понедельник, 22 марта, окончательно решат, нужно ли в городе останавливать работу транспорта. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в Facebook.

Карантинные запреты в Киеве:

  • работа учреждений культуры (кинотеатров, театров, музеев, концертных залов);
  • работа ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
  • проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных);
  • присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.
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Карантин в Украине

Из-за осложнения эпидситуации в Украине ввели адаптивный карантин.

адаптивний карантин - червоний рівень

Он позволяет усиливать ограничения в тех регионах, где растет количество больных коронавирусом.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Виталий Кличко, Николай Поровозник

Фото: Dreamstime

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