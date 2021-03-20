С 20 марта в Киеве усиливают карантин. КГГА обнародовала полный список запретов, которые будут действовать до 9 апреля в столице.

Так, во время жесткого карантина в Киеве будет запрещено:

проводить религиозные богослужения (если площадь в помещении составляет менее 10 кв. м на одного человека);

перевозить пассажиров на общественном транспорте, где заполняемость мест для сидения превышает 50%;

принимать посетителей в заведениях общественного питания (можно делать заказ на вынос или доставку на дом);

работа ТРЦ, детско-развлекательных центров, кроме продовольственных магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов бытовой химии и торговли цветами (не более одного покупателя на 20 кв. м);

проводить культурные массовые мероприятия, кроме работы историко-культурных заповедников при условии соблюдения карантинных мероприятий;

посещать бассейны, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мер;

проводить все массовые (развлекательные, спортивные, социальные, рекламные) мероприятия, кроме официальных спортивных, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей;

работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 до 6 часов, кроме предоставления услуг в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность непродовольственных рынков, павильонов и ярмарок;

посещать учебные заведения школьникам, кроме учеников дошкольного и специализированного образования и учеников 1-4 классов;

посещать учреждения социальной защиты (кроме членов семьи и родственников не чаще одного раза в неделю), в которых проживают граждане пожилого возраста, ветераны войны, люди с инвалидностью и тому подобное.

В то же время государственным органам, предприятиям и организациям предлагают по возможности перевести работников на дистанционную работу.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 19 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 210 новых случаев коронавируса. Всего в столице заболели 151 133 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (302), Днепровском (201) и Деснянском (184) районах.

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