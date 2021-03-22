З 20 березня до 9 квітня 2021 року у Києві через складну ситуацію з коронавірусом запровадили червону зону карантину. Через це у місті посилили обмеження, деякі з них вплинуть на роботу громадського транспорту.

Поки повної зупинки роботи метрополітену та жорстких обмежень щодо руху наземного громадського транспорту Києва, як це було навесні 2020 року, не буде.

Громадський транспорт у Києві під час дії посиленого карантину працюватиме у звичайному режимі. Водночас треба буде дотримуватися суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Місця для сидіння повинні бути заповнені на 50%, уточнив мер столиці Віталій Кличко.

Водночас представники влади столиці заявили, що у понеділок, 22 березня, остаточно вирішать, чи потрібно у місті зупиняти роботу транспорту. Про це повідомив перший заступник очільника КМДА Микола Поворозник у Facebook.

Карантинні заборони у Києві:

робота закладів культури (кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів);

робота ТРЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і магазинів із продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Карантин в Україні

Через ускладнення епідситуації в Україні запровадили адаптивний карантин.

Він дозволяє посилювати обмеження у тих регіонах, де зростає кількість хворих на коронавірус.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віталій Кличко, Микола Поровозник