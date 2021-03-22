PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Київ у червоній зоні: чи зачинять метро на карантин і як працюватиме транспорт

З 20 березня до 9 квітня 2021 року у Києві через складну ситуацію з коронавірусом запровадили червону зону карантину. Через це у місті посилили обмеження, деякі з них вплинуть на роботу громадського транспорту.

київ карантин

Поки повної зупинки роботи метрополітену та жорстких обмежень щодо руху наземного громадського транспорту Києва, як це було навесні 2020 року, не буде.

Громадський транспорт у Києві під час дії посиленого карантину працюватиме у звичайному режимі. Водночас треба буде дотримуватися суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму. Місця для сидіння повинні бути заповнені на 50%, уточнив мер столиці Віталій Кличко.

Водночас представники влади столиці заявили, що у понеділок, 22 березня, остаточно вирішать, чи потрібно у місті зупиняти роботу транспорту. Про це повідомив перший заступник очільника КМДА Микола Поворозник у Facebook.

Карантинні заборони у Києві:

  • робота закладів культури (кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів);
  • робота ТРЦ (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів і магазинів із продажу засобів гігієни та побутової хімії);
  • проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних);
  • присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Читайте
Локдаун у Києві: повний список обмежень

Карантин в Україні

Через ускладнення епідситуації в Україні запровадили адаптивний карантин.

адаптивний карантин - червоний рівень

Він дозволяє посилювати обмеження у тих регіонах, де зростає кількість хворих на коронавірус.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Віталій Кличко, Микола Поровозник

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка